Le port de Bordeaux va accueillir une unité de production d'hydrogène

GH2, développeur de projets d'hydrogène renouvelable en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Sud, et le Grand Port Maritime de Bordeaux annoncent la signature d’un accord portant sur l’implantation du plus grand projet de production et de conversion d’hydrogène renouvelable en Nouvelle Aquitaine.

Fruit de trois années de conceptualisation et de structuration, le projet de GH2 est stratégiquement situé sur la zone portuaire, au nord de l’agglomération bordelaise au coeur de la plateforme industrielle dédiée à la chimie et aux hydrocarbures sur la commune d’Ambès en bord de Garonne.

Le projet de GH2 ambitionne de produire jusqu'à 14 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an et permettra d’éviter annuellement jusqu'à 130 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Innovant en termes de technologie, de taille et de structuration, le projet bénéficie d'un fort soutien de ses nombreux partenaires locaux, nationaux et européens.

Intégrant dès sa conception une centrale électrochimique de production d’hydrogène et d’ammoniac, ainsi qu’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, le projet de GH2 à Ambès symbolise l’émergence d’une filière hydrogène nationale et européenne à grande échelle et participe concrètement à la transition énergétique.

Avec une capacité totale d’électrolyse de 100MW, le projet de GH2 à Ambès figure parmi les plus grands projets de ce type en France et en Europe, et s’intègre parfaitement aux dynamiques lancées par l’Etat français au travers du Plan de Relance et par l’Union Européenne avec l’Innovation Fund et le Green Deal.

A cet égard, ce projet bordelais de GH2 est complémentaire aux autres initiatives locales, notamment celles en lien avec l’économie circulaire et l’hydrogène portées par le Grand Port Maritime de Bordeaux et ses partenaires.

Communiqué de GH2 et du Grand Port Maritime de Bordeaux, 22/04/21