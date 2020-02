Le port de Cork augmente les capacités de son terminal conteneurs

Du fait du Brexit, les ports irlandais sont en train d’accroître leurs capacités en prévision de l’augmentation des échanges directs avec l’Europe continentale. C’est le cas du terminal conteneurs de Cork, le second du pays en termes de trafic, qui s’équipe de deux nouveaux portiques ports-panamax fournis par Liebherr et en cours d’assemblage. Offrant une portée de 45 mètres et une hauteur de levage de 32 mètres, ils doivent permettre au terminal d’augmenter le trafic de 37% sur la décennie, en portant le trafic annuel de 240.000 EVP actuellement à 330.000 EVP.