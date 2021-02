Le port du Havre accueille son premier paquebot depuis le mois d’octobre

L’Anthem of the Seas est arrivé le 25 février peu avant 8 heures du matin au Havre. L’imposant paquebot de la compagnie américaine Royal Caribbean International s’est amarré au terminal de la pointe de Floride. C’est la première fois qu’un navire de croisière y fait escale depuis l’Albatros, en octobre dernier. L’exploitation des paquebots demeure interdite à ce stade dans les eaux françaises en raison de la crise sanitaire. Mais l’Anthem of the Seas, qui n’a qu’un équipage de conduite à son bord (95 personnes), a obtenu une dérogation du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ainsi que du préfet de la Seine-Maritime pour entrer dans les eaux françaises et venir au Havre. Cela, dans le cadre d’une simple escale technique visant notamment à réaliser une inspection sous-marine de sa coque. Cette opération, qui s’inscrit dans un cadre règlementaire et non suite à une avarie, est effectuée par des plongeurs néerlandais et belges, avec l’assistance de la société normande Trasom, qui a mobilisé une barge de support. Cette inspection de classe permettra au navire, qui n’a pas pu passer en cale sèche ces derniers mois et reste l’essentiel de son temps en attente au mouillage dans la baie de Poole, en Angleterre, d’être paré pour une éventuelle reprise d’activité au printemps. Lors de cette escale havraise, gérée par Humann & Taconet, agent en France de Royal Caribbean, un protocole sanitaire très strict a été mis en place afin d’éviter toute contamination. Aucun contact n’a notamment eu lieu entre l’équipage du paquebot, resté à bord, et les équipes à terre. Alors que le navire en a profité pour débarquer quelques matériels déclassés, il devait repartir dans la soirée une fois l’inspection de sa coque terminée.

L'Anthem of the Seas au terminal croisière de la pointe de Floride (© : JACQUES THYEBAULT)

L’Anthem of the Seas, dont le dernier arrêt technique, mené par le chantier Damen de Brest, remonte à l’été dernier, est le second des cinq paquebots géants de la classe Quantum. Livré en 2015 par le chantier allemand Meyer Werft, ce navire de 348 mètres de long et 167.8000 GT de jauge compte 2090 cabines et suites. De quoi accueillir jusqu’à 4905 passagers, servis en temps normal par 1550 membres d’équipage.

Le Havre doit d’ailleurs accueillir le 31 mars le dernier navire de cette série, l’Odyssey of the Seas, qui sera fraichement livré par le chantier Meyer Werft de Papenburg, où il est en achèvement. Le nouveau fleuron de RCI a déjà reçu les autorisations préfectorales pour effectuer une escale technique dans le port normand. Il s’agira, à sa sortie de chantier, de compléter son équipage. A cet effet, un autre paquebot de la compagnie américaine, le Jewel of the Seas, viendra également au Havre le 31 mars avec, à son bord, le complément d’équipage allant rejoindre l’Odyssey of the Seas. Quelques centaines d’employés de RCI qui passeront directement d’un navire à l’autre, sans contact avec d’autres personnes à terre. Ce court trajet à pied sera réalisé alors que les deux navires seront accostés à proximité à la pointe de Floride, qui sera bouclée le temps du transfert.

