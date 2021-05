Le port du Havre baptise le Benthos, son nouveau navire polyvalent

Signe d’un retour progressif vers une vie normale, le port du Havre organisait hier la cérémonie de baptême de son nouveau navire polyvalent, le Benthos. Un bateau livré fin 2020 par le chantier Merré de Nort-sur-Erdre (Loire Atlantique) dont l’inauguration a dû attendre une évolution favorable de la situation sanitaire. La tradition est donc respectée même si l’évènement s’est déroulé en comité restreint, autour de Baptiste Maurand, directeur général d’HAROPA – Port du Havre et d’Emmanuèle Perron, présidente du Conseil de surveillance et marraine du navire, dont la bénédiction a été assurée par le père Pasquier, de la Mission de la Mer. En plus des personnels et quelques invités, trois autres bateaux du port étaient également présents devant le quai Brostrom, où s'est tenue la cérémonie.

(© FABIEN MONTREUIL)

