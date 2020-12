Le port du Havre directement relié à la Russie et la Finlande

L’armement chinois COSCO SHIPPING - 1 er armement chinois et 3e armement mondial - vient de positionner Le Havre dans la rotation de son service shortsea RFS4 qui dessert chaque semaine la Russie et la Finlande. Ce mercredi 16 décembre au Terminal de France a lieu la première escale du porte-conteneurs Mv NAVI BALTIC au terminal de France inscrivant HAROPA - Port du Havre au cœur du service short sea RFS4. Mis en place par COSCO SHIPPING avec sa filiale dédiée au shortsea Diamond Line, ce service relie désormais directement le port normand à la Russie (port de Saint-Pétersbourg/Bronka) et à la Finlande (port de Kotka). A compter de ce jour, une rotation alignera ainsi chaque semaine deux navires de catégorie ice class 1 AS, ce qui correspond à la certification glace la plus élevée. Ces navires qui transportent tous types de conteneurs (20 pieds, 40 pieds, high cube + SOC) disposent à bord de plus de 300 prises reefer. Un service rendu possible grâce à des transits times export & import particulièrement compétitifs : à l’export, Le Havre dessert en effet Saint-Pétersbourg en 4 jours et Kotka en 5 jours ; à l’import, Kotka rejoint Le Havre en 4 jours.

Communiqué d'Haropa