Le Charles de Gaulle sort d’arrêt technique

Après quasiment trois mois d’arrêt technique programmé, le porte-avions Charles de Gaulle a repris la mer mardi 28 septembre, a constaté Mer et Marine. Le bâtiment a quitté Toulon pour des essais post-chantier à l’issue desquels il doit rentrer en cette fin de semaine. Mené par Naval Group, cet arrêt technique intermédiaire, qui a débuté le 5 juillet et doit officiellement s’achever en début de semaine prochaine, a permis de mener de nombreuses révisions afin de redonner du potentiel au porte-avions, qui a achevé début juin son dernier déploiement entre la Méditerranée et le Moyen-Orient.

