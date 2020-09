Le porte-avions Charles de Gaulle va reprendre la mer

Pour la première fois depuis son retour précipité à Toulon en avril dernier pour cause d’épidémie de Covid-19 à bord, le porte-avions nucléaire français doit reprendre la mer dans les jours qui viennent. Une sortie d’essais suite à l’arrêt technique dont le bâtiment a fait l’objet cet été. A l’issue de cette période de maintenance, il va réaliser une brève navigation (normalement moins de 48 heures) au large des côtes de Provence pour notamment vérifier le bon fonctionnement de la plateforme et de son système propulsif. Une autre courte sortie d’essais est prévue peu après, avant que le bâtiment et son équipage débutent dans le courant de ce mois un stage de remise à niveau opérationnel (RANO). Le Charles de Gaulle en profitera pour retrouver son groupe aérien embarqué et conduire une campagne de qualification des pilotes. Il enchainera directement en rejoignant un important exercice de l’OTAN en Méditerranée, Dynamic Mariner, qui devrait avoir déjà débuté (il doit commencer le 24 septembre) lorsque le Charles de Gaulle s'y joindra et est prévu pour durer jusqu’au 9 octobre. Des manœuvres qui visent principalement à entrainer l’état-major et les forces d’alerte de la composante maritime de la Nato Response Force (NRF).

Dès lors, le porte-avions et son groupe aéronaval seront fins prêts pour être déployés avec leur pleine capacité opérationnelle. A ce stade, sauf en cas de crise, le Charles de Gaulle et son escorte ne devraient pas partir en mission avant le mois de janvier. Le prochain déploiement est en effet prévu, pour le moment, sur le premier semestre 2021. Quant à la zone d’intervention, rien n’est encore acté. La décision finale, prise au plus haut niveau de l'Etat, dépend comme d’habitude de la situation géostratégique du moment, des enjeux et besoins militaires, ainsi que du message politique que la France souhaite faire passer. Ce qui a le temps d’évoluer dans les mois qui viennent. Toutefois, si l’on en reste à l’environnement actuel et après avoir été déployé pour la première fois depuis 10 ans en Atlantique et mer du Nord cette année, le groupe aéronaval français devrait logiquement retrouver en 2021 son « terrain de jeu » habituel. Celui-ci va de la Méditerranée orientale à l’océan Indien, en passant par la mer Rouge et la région du golfe Arabo-persique, avec une éventuelle poussée jusqu’en Asie du sud-est, ce qui fut le cas en 2019.

Pendant son arrêt technique de trois mois, piloté par le site toulonnais de Naval Group et qui a commencé début juin, le Charles de Gaulle a bénéficié de différentes opérations de maintenance de ses équipements et systèmes. Mais ce fut également l’occasion d’opérer un réaménagement au niveau des locaux vie suite au retour d’expérience de l’épidémie qui s’est développée à bord au cours de sa dernière mission. Pour mémoire, plus de 1000 marins du porte-avions s’étaient révélés positifs au Covid-19, la transmission de la maladie étant facilitée par la promiscuité de ce bâtiment où peuvent embarquer près de 1900 hommes et femmes avec les personnels de l'état-major et du groupe aérien embarqué.

Pour éviter qu’un tel scenario se reproduise, la Marine nationale, en lien avec le Service de santé des armées et des unités spécialisées, a mis en place une stratégie reposant sur quatre grands axes : la prévention, la détection, l’isolement et la désinfection. Chacun comprend différentes mesures, comme la protection collective et individuelle avec par exemple le port obligatoire du masque pour les marins (le porte-avions dispose à ce jour d’un stock de 57.900 masques), un questionnaire de santé à remplir quotidiennement par chacun pour permettre aux médecins du bord de détecter d’éventuels symptômes, des casques audio individuels, des flux réorganisés pour la restauration et les appels, un nombre limité de personnes dans les salles de réunion afin de respecter la « distanciation sociale », les gestes barrières dont le lavage régulier des mains… La situation d’étanchéité du navire a également été revue afin d’aérer plus régulièrement les espaces intérieurs.

C’est pourquoi des travaux ont notamment été réalisés dans la cafétéria des officiers-mariniers afin de faciliter la distanciation mais aussi le nettoyage de cette salle à manger. Une autre opération importante a consisté, pour les mêmes raisons, à réadapter la tranche Oscar du bâtiment, celle qui a est la plus dense en matière de logements (là où l’on trouve des postes et sanitaires pour plusieurs dizaines de marins).

Côté matériel, alors que les marins sont contrôlés avant l’embarquement, des caméras thermiques sont maintenant présentes pour permettre une prise régulière de température, alors que l’hôpital du Charles de Gaulle comprend désormais des machines permettant d'obtenir directement les résultats de tests Covid pratiqués à bord en cas de suspicion.

Si ces tests se révèlent positifs, les marins contaminés et les cas contacts seront mis à l’isolement dans une nouvelle zone dédiée de la tranche Alfa spécialement créée pour cette fonction. Mis à nu, cet espace désormais existant va être complètement réaménagé pour servir de lieu de quarantaine, les travaux devant être terminés pour le prochain grand déploiement du porte-avions.

Des équipes de désinfection autonomes (EDAU) ont par ailleurs été mises en place pour pouvoir, en cas d’alerte, entreprendre la désinfection par bio-nettoyage de locaux potentiellement infectés par le coronavirus. Leurs procédures sont comparables à celles utilisées par les unités spécialisées, comme le 2ème régiment de Dragons de l'armée de Terre ou les équipes de désinfection marine (EDM), que l’on trouve chez les marins-pompiers des bases navales et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ces derniers ont d’ailleurs participé à la formation des marins qui font partie des EDAU (en cours de déploiement sur tous les bâtiments de la flotte), de même que les spécialistes du service de surveillance radiologique (SSR) du laboratoire d'analyses, de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.