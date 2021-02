Le porte-conteneurs MSC Aries perd des boîtes dans le Pacifique

Encore des conteneurs perdus dans l'océan Pacifique. Le MSC Aries, un porte-conteneurs d'une capacité de 14.300 EVP datant de 2020 et battant pavillon portugais, a perdu 41 boîtes alors qu’il faisait route entre Long Beach, aux Etats-Unis, vers Ningbo, en Chine, la semaine dernière. Après avoir perdu ses conteneurs, le navire de 366 mètres de long pour 51 de large, a changé de cap dans un premier temps vers le nord, avant de réduire l’allure et de parvenir en Chine samedi dernier. MSC a indiqué au site Splash qu’un « nombre limité de conteneurs vides » avait été affecté, lorsque le navire a rencontré des conditions météo difficiles.

Il s’agit du cinquième incident de ce type en moins de deux mois, après les One Aquila, One Apus, Ever Liberal et Maersk Essen. Le plus impressionnant étant celui du One Apus qui a perdu 1816 conteneurs au nord d’Hawaï, pour une valeur estimée de 250 millions de dollars.

