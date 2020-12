Après avoir perdu 1816 boîtes, le porte-conteneurs One Apus est arrivé au Japon

Les images de l’arrivée du One Apus à Kobé, relayées par les shipspotters japonais sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Le porte-conteneurs, armé par la compagnie nippone One, a perdu, selon le dernier décompte, 1816 boîtes à 200 milles au nord d’Hawaï alors qu’il faisait route entre Yantian et Long Beach. Des baies entières sont disloquées avec certains conteneurs, toujours gerbés, en équilibre dans le vide.

© TWITTER/Nobuya0827

© TWITTER/Nobuya0827

La compagnie ONE indique que l’Etat du pavillon, le Japon, et les autorités maritimes vont procéder à des inspections précises pour évaluer les dommages.

Cet accident est la plus grosse perte de conteneurs de l’histoire maritime, hors naufrage. On estime la valeur des pertes à environ 250 millions de dollars. One n’a pas encore déclaré d’avarie commune, mais la compagnie pourrait le faire dans les prochains jours.

Les JRCC d’Honolulu et de Guam sont en veille, en liaison avec l’armateur, pour surveiller les boîtes passées à l’eau. Pour le moment aucune d’entre elles n’a été repérée.

