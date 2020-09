Le premier moteur dual à l'hydrogène lancé en Belgique

Behydro est une co-entreprise entre le motoriste Anglo Belgian Corporation et l'armateur CMB. Cette société, créée il y a trois ans, a annoncé il y a quelques jours le lancement du premier moteur dual diesel-hydrogène d'une capacité de 1 MW. Celui-ci marche sur le principe de la co-combustion avec une proportion pouvant atteindre 75% d'hydrogène. Behydro a également conçu un système de stockage de l'hydrogène qui accompagne le moteur que la société entend utiliser à terre, en mer, sur des fleuves et sur des rails. La gamme annoncée comprend des moteurs V12 et V16, de six et huit cylindres.

La première application pratique est déjà connue puisqu'il s'agit de l'hydrotug, le premier remorqueur à hydrogène au monde, commandé par le port de Anvers il y a un an. Pour ce dernier, Behydro prévoit la construction de deux moteurs de 2 MW.

La société a annoncé ensuite une capacité de production de 100 moteurs par an. Et le lancement d'un moteur pur hydrogène au deuxième trimestre 2021.

