Le premier sistership du CMA CGM Jacques Saadé entre en flotte

Second des neuf porte-conteneurs de plus de 23.000 EVP dotés d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) commandés par CMA CGM au constructeur chinois CSSC, le CMA CGM Champs Elysées est entré en flotte fin octobre. Long de 399.9 mètres pour une largeur de 61.4 mètres (soit 24 rangées de conteneurs), il est équipé d’un moteur CMD-WinGD12x92 DF, conçu par Winterthur Gas&Diesel. Développant 63.840 kW à 80 tours/minute, il s’agit du moteur quatre temps le plus puissant au monde et le plus gros moteur dual-fuel construit jusqu’ici.

Comme son aîné le CMA CGM Jacques Saadé, mis en service en septembre et qui achève actuellement sa première tournée des ports d’Europe du nord, le CMA CGM Champs Elysées est affecté au service French Asia Line (FAL 1) reliant l’Asie à l’Europe. Une ligne pour laquelle l'armateur français a décidé de réintégrer Le Havre dans la rotation, qui va désormais desservir les ports de Tianjin, Busan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Singapour, Le Havre, Dunkerque, Hambourg, Rotterdam, Southampton, Algésiras, Port Kelang et retour à Tianjin.

Le CMA CGM Jacques Saadé lors de sa première escale à Singapour en octobre (© CMA CGM)

Troisième mastodonte de cette série, dont toutes les unités seront immatriculées au Registre International Français (RIF) et porteront des noms de lieux parisiens célèbres, le CMA CGM Palais Royal, en essais, sera bientôt livré par CSSC. Suivra le CMA CGM Concorde. Les autres navires, livrables d’ici la fin 2021, seront baptisés CMA CGM Louvre, CMA CGM Rivoli, CMA CGM Montmartre, CMA CGM Trocadéro et CMA CGM Sorbonne.

