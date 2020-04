Le prix du baril de pétrole américain négatif à cause du stockage

On ne l’achète plus, on se fait payer pour l’avoir. Le baril de pétrole américain livrable en mai a terminé sa journée en bourse, lundi 20 avril, à -37,63 dollars en raison d’un défaut de stockage.

Ce contrat pour des livraisons en mai expirant mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite. Mais comme les stocks ont déjà énormément gonflé aux États-Unis ces dernières semaines, ils ont été contraints de brader leurs prix pour convaincre des acheteurs. (la suite sur le site du Télégramme)