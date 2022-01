Le déploiement du Charles de Gaulle centré sur le bassin méditerranéen

Constituant la Task Force 473, le groupe aéronaval (GAN) français, articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle, quittera Toulon début février pour son déploiement annuel. Baptisée « Clemenceau 22 », cette mission sera, ce qui est une première hors crise, intégralement conduite en Méditerranée. Sauf si de nouvelles circonstances imposaient de dépêcher le GAN dans une autre région du monde, il évoluera donc jusqu’en avril exclusivement dans les eaux de la Grande Bleue, de la Méditerranée occidentale au canal de Syrie, avec même une incursion en Adriatique. Des éléments de la TF 473 devraient aussi pousser jusqu’en mer Noire.

Marquer la présence française aux portes de l’Europe et renforcer la coopération au sein de l’UE

Alors que la France vient de prendre pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne, cette décision de centrer le déploiement du GAN dans cette zone, planifiée de longue date, vise notamment à démontrer le plein engagement des forces armées françaises dans la sécurité des approches maritimes immédiates de l'Europe et de ses frontières. Paris avait déjà fait ce choix en 2020, lorsque le Charles de Gaulle avait évolué de la Méditerranée jusqu’à la mer du Nord, où on ne l’avait vu qu’en 2010. Mais il est vrai que depuis la mise en service du porte-avions français, en 2001, ses déploiements l’ont essentiellement mené vers le Moyen-Orient et la zone Indopacifique, cette dernière étant clairement présentée comme une priorité ces dernières années. Avec certes des séquences systématiques en Méditerranée, mais le symbole n’est pas le même quand la présence s’inscrit seulement à l’occasion de transits vers un objectif final plus lointain. « Bien que nous ayons une présence navale constante en Méditerranée, ce que nous reprochent parfois nos partenaires concernant le groupe aéronaval, c’est de nous concentrer sur les déploiements lointains. Le choix géographique pour Clemenceau 22 permet ainsi de montrer clairement que l’on n’oublie pas la protection des approches de l’Union européenne. Cela s’inscrit aussi dans la dynamique de la PFUE (présidence française de l’UE, ndlr) dont l’un des objectifs est d’accroître la coopération avec nos partenaires européens », explique à Mer et Marine un officier général. Et en cela, le porte-avions a toujours été un puissant catalyseur de coopération : « Il perme…