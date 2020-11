Le projet de rachat des Chantiers de l’Atlantique renvoyé à plus tard

Débuté il y a quatre ans, l’interminable processus de rachat des chantiers de Saint-Nazaire ne semble pas prêt de connaître son épilogue. Le groupe italien Fincantieri, candidat à la prise de contrôle de l’entreprise, ainsi que les grands actionnaires actuels des Chantiers de l’Atlantique, l’Etat français (84.3%) et Naval Group (11.7%) se sont entendus pour repousser au 31 décembre la date butoir de l’accord qui avait été conclu en février 2018. Alors que cet accord, fruit d’âpres négociations entre les deux pays, devait être entériné au plus tard le 31 octobre 2020, aucune décision n’a pu être prise dans les temps impartis.

Lancée en janvier 2019, l’enquête diligentée sur ce rachat par la Commission européenne, via sa Direction générale de la Concurrence, n’a en effet toujours pas abouti. Ses conclusions, attendues au printemps dernier, ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Sans nouvelle date fixée à ce jour.

Le nouveau délai doit donc, selon Bercy, permettre de laisser le temps à la Commission européenne de se prononcer sur l’opération, en tenant compte notamment d'un environnement qui a évolué avec la crise. Mais au-delà, il s’agit d'ailleurs, pour les autres acteurs de ce dossier, de se donner aussi le temps de la réflexion, alors que le contexte a complètement changé en un an. L’industrie de la croisière, qui constitue le socle de l’activité des chantiers français et italiens, est en effet touchée de plein fouet par la pandémie, qui a mis les paquebots à l’arrêt quasi-complet depuis le mois de mars. De fait, et même si le marché se redresse une fois le coronavirus passé, les perspectives sont bien moins bonnes puisque la crise va inévitablement ralentir les plans de développement de nombreuses compagnies, avec déjà des étalements de commandes, des projets reportés sine die et même de probables annulations de contrat si la situation perdure.

Dans ce contexte, Saint-Nazaire revêt un caractère probablement bien moins stratégique pour Fincantieri, qui dispose déjà de huit chantiers en Italie (dont six impliqués dans la construction de paquebots) et via sa filiale Vard d’autres sites en Roumanie et en Norvège dont l’activité est aujourd’hui essentiellement tournée vers la croisière. Sans compter le développement des partenariats avec la Chine sur ce marché. Les Italiens savent, de plus, qu’ils ont face à eux une forte opposition en France, où ils n’ont en réalité quasiment plus aucun soutien en faveur d’une prise de contrôle des chantiers nazairiens. En témoigne le rapport rendu le 28 octobre par la commission des Affaires économiques du Sénat. Estimant que le projet « peine à convaincre », qu’il « est aujourd’hui enlisé » et « présente des risques avérés pour les savoir-faire, la souveraineté et l’emploi français », les sénateurs appellent le gouvernement à « penser un nouveau projet ».

Pour mémoire, l’accord signé en février 2018 prévoit que Fincantieri rachète 50% des Chantiers de l’Atlantique et prenne le contrôle de la société via un système de prêt d’1% sur le capital qui serait alors conservé par l’Etat (34.34%), le solde étant détenu par Naval Group (11.7%), le groupement d’entreprises locales COFIPME (1.6%) et les salariés de l’entreprise (2.4%). La solution alambiquée du prêt de 1% (sur une période de 12 ans avant cession à Fincantieri) avait été imaginée par Bercy pour calmer la colère italienne lorsque Paris avait décidé au printemps 2017 de contrer le rachat par Fincantieri des 66.6% que le groupe sud-coréen STX Offshore & Shipbuilding détenait depuis 2008. La France, qui via l’Agence des Participations de l’Etat possédait alors 33.34% des chantiers nazairiens, avait fait jouer son droit de préemption et repris les parts de STX, avant d’en recéder une partie à Naval Group, à COFIPME et aux salariés à l’été 2018, conformément à l’accord conclu avec Fincantieri en février de la même année.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.