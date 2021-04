Le projet du canal d'Istanbul approuvé

Il s'agit du plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de la Turquie. Le gouvernement a approuvé cette semaine le projet du canal d'Istanbul et a lancé la consultation publique. D'une longueur de 45 km, pour une largeur de 400 mètres et une profondeur de 25 mètres, ce nouveau canal viserait à délester une partie du trafic du détroit du Bosphore qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Le canal démarrerait au niveau du lac de Küçükçekmece, sur la rive européenne d'Istanbul, près de la mer de Marmara, et déboucherait dans la mer Noire au niveau de Durusu. Ce projet devrait donc insulariser la péninsule historique de l'ancienne…