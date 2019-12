Bien que n’étant pas encore âgé de 20 ans, le navire d’intervention portuaire (NIS) Pythéas II, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, n’est plus en activité. « La validité du permis de navigation du Pythéas II arrivait à échéance le 31/01/2019. Ce moyen d'intervention portuaire n'est donc plus oérationnel depuis le 1er février 2019 », a-t-on appris auprès du BMPM. Mis en service en 2001, le Pyhtéas II, qui a encore du potentiel, a été mis en vente.

Le Pythéas II, qui était affecté à la caserne de La Bigue, à Marseille, est équipé de deux canons s à eau (3000 litres par minute) et une cuve à émulseur de 2000 litres. Long de 16 mètres pour une largeur de 6.9 mètres et un déplacement de 29 tonnes, ce catamaran en aluminium construit par le chantier Prometa de Saint-Raphaël dispose d’un vaste pont et d’une grue de 9 tonnes permettant le transport de véhicules légers (moins de 3.5 tonnes) de quai à quai et le déploiement de barrages flottants. La propulsion est assurée par deux moteurs diesels Iveco de 200 cv chacun, pour une vitesse de 10 nœuds. Le NIS était armé par deux membres d’équipage et pouvait accueillir 20 pompiers équipés.

Les deux nouveaux BPL (@ EMMANUEL BONICI)

Le retrait du service du Pythéas II est lié à l’arrivée de nouveaux moyens : « la couverture incendie portuaire est assurée principalement par nos deux bateaux-pompes récents, le Capitaine de corvette Paul Brutus et le Matelot Louis Colet ». Opérationnels depuis 2018 et 2019, ces bateaux-pompes légers (BPL) de 24.9 mètres, construits à Boulogne-sur-Mer par Socarenam, constituent désormais les principaux moyens nautiques des marins-pompiers marseillais. Le Capitaine de corvette Paul Brutus est basé à la caserne de la Bigue, d’où il peut intervenir rapidement dans les bassins phocéens, alors que le Matelot Louis Colet est stationné à Port-de-Bouc, couvrant ainsi la zone de Fos-sur-Mer, son golfe, ses installations pétrochimiques et autres terminaux méthaniers et conteneurs.

Ces deux BPL ont aussi permis de remplacer les vieux bateaux-pompes Lacydon (1964-2014) et Louis Colet (1974-2018).

Les vieux Lacydon et Louis Colet (@ EMMANUEL BONICI)