Le quatrième BSAOM admis au service actif

Basé aux Antilles, le Dumont d'Urville, dernier des quatre nouveaux bâtiments de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM) a été admis au service actif, a annoncé le 17 avril la Marine nationale. Déjà très actif, il a avant même que son ASA soit prononcée transporté un renfort de gendarmerie à Saint-Martin fin mars et a embarqué ce week-end en Guadeloupe des conteneurs acheminés depuis la métropole par le porte-hélicoptères amphibie Dixmude et qu'il va convoyer jusqu'en Guyane.

En Guadeloupe samedi après avoir chargé six conteneurs destinés à la Guyane (© MARINE NATIONALE)

Baptisé en hommage au capitaine de vaisseau Jules Dumont d'Urville, qui découvrit en 1840 un territoire de l’Antarctique auquel il donna le prénom de son épouse, Adélie (la Terre Adélie accueille aujourd’hui la base scientifique française Dumont d’Urville), le bâtiment, construit par le chantier Piriou de Concarneau, a été réceptionné en avril 2019 dans la flotte française et a rejoint la base de Fort-de-France l’été dernier.

Les trois autres unités de cette classe portent également des noms d’explorateurs français. Tête de série de ce programme, initialement connu sous le nom B2M (bâtiments multi-missions), le D’Entrecasteaux a rejoint la Nouvelle-Calédonie en juillet 2016. Kership (société commune de Piriou et Naval Group titulaire du contrat, notifié en décembre 2013) a ensuite livré le Bougainville, qui est arrivé en Polynésie française en décembre 2016. Puis ce fut au tour du Champlain de rallier La Réunion en juin 2017. Option au contrat initial, le Dumont d’Urville a vu sa commande confirmée plus tard, en 18 janvier 2017. A l’époque, il devait rallier les Antilles au second semestre 2018 mais le calendrier a ensuite glissé.

Les BSAOM mesurent 65 mètres de long pour 14 mètres de large et affichent un déplacement de 2300 tonnes en charge. Très robustes et endurants, avec un design inspiré des navires de service à l’offshore, ces bâtiments, capables d’atteindre 14 nœuds, offrent une autonomie de 5000 milles à 12 nœuds et des vivres pour 30 jours d’opération (avec 40 personnes à bord). Armés par deux équipages de 24 marins, qui se relaient à bord tous les quatre mois, ils peuvent loger 36 personnes supplémentaires. Leur armement comprend des mitrailleuses (12.7mm et 7.62mm) et ils peuvent utiliser des moyens non létaux, comme un système ultrasons (LRAD) ou éventuellement leurs canons à eau conçus pour la lutte contre les incendies (2 x 500 m3/h). Dotés d’un treuil de remorquage (30 tonnes de bollard pull), les bâtiments disposent pour la lutte contre la pollution de cuves à produits dispersants (10.000 litres) et peuvent déployer un barrage flottant depuis leur vaste pont de travail d’une surface de 220 m². Offrant une capacité d’emport de plus de 200 tonnes de fret solide en cale ou en pontée et autant de fret liquide, les BSAOM peuvent loger sur leur pont jusqu’à six conteneurs de 20 pieds, deux véhicules 4x4 de type P4 ou Defender, un camion ainsi qu’un engin de travaux public de 12 tonnes sur la zone vertrep, près de la poupe.

EMBSV du Bougainville débarquant un P4 (© MARINE NATIONALE)

Ce matériel peut être manutentionné par une grue capable de soulever une charge de 12 tonnes à 14 mètres, soit en transbordement à quai, soit en mer, par exemple vers un chaland mais aussi grâce à la propre embarcation de servitude (EMBSV) des BSAOM. Un bateau de 9 mètres à fond plat et porte à l’avant conçu pour pouvoir débarquer sur une plage du personnel (15 passagers), du matériel ou un véhicule léger. L’EMBSV peut également servir pour les opérations de travaux maritimes ou encore le déploiement d’un barrage antipollution.

Alors que la drome est constituée de deux semi-rigides de 6.7 mètres, le pont peut également accueillir des embarcations des commandos marine.

Le D'Entrecasteaux et son EMBSV déployant un barrage antipollution (© MARINE NATIONALE)

- Voir notre reportage sur le D'Entrecasteaux

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.