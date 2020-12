Royal Navy : mise en service du HMS Tamar

La cérémonie de mise en service du HMS Tamar s’est déroulée hier dans la base navale de Portsmouth. Il s’agit du quatrième des cinq nouveaux patrouilleurs hauturiers britanniques du type River Batch 2. Il suit les HMS Forth, HMS Medway et HMS Trent, qui ont été officiellement mis en service en avril 2019, septembre 2019 et août 2020. Le dernier de la série, le HMS Spey, a été livré à la Royal Navy fin octobre en vue d’une admission au service actif en 2021.

Construits par les chantiers BAE Systems de la Clyde, ces bâtiments commandés en 2014 mesurent 90 mètres de long pour 13.5 mètres de large et affichent un déplacement de 2000 tonnes en charge. Capables d’atteindre la vitesse de 24 nœuds et de franchir 5500 milles à vitesse économique, avec une autonomie de 35 jours, ils sont armés par 40 marins, avec la capacité d’accueillir une soixantaine de personnes, par exemple des Royal Marines en plus de l'équipage.

Dotés d’un canon de 30mm, deux mini-guns et quatre mitrailleuses, les nouveaux OPV de la Royal Navy peuvent mettre en œuvre deux embarcations semi-rigides de 8 mètres du type Pacific 24. Une grue d’une capacité de 16 tonnes permet de manutentionner du matériel lourd, la plateforme arrière pouvant accueillir un hélicoptère Merlin (les bâtiments n’ont toutefois pas de hangar). Les River B2 sont conçus pour naviguer jusqu'à 320 jours par an.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.