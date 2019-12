Le Rafale Marine au standard F3-R opérationnel

Une première flottille de l’aéronautique navale française emploie désormais le nouveau standard F-3R de l’avion de combat Rafale Marine embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le 29 novembre, la première capacité opérationnelle de ce standard a en effet été prononcée pour la 11F. Cette décision fait suite à plusieurs mois de formation des équipages et personnels techniques de la flottille. Elle valide l’utilisation en opérations d’une partie des nouvelles capacités offertes par le F3-R. Comme c’est aussi le cas pour les Rafale de l’armée de l’Air, ce standard permet à la Marine nationale de faire évoluer ses avions de combat avec une modernisation des équipements et de nouvelles capacités. Le radar à balayage électronique et antenne active RBE2 AESA, le système de guerre électronique Spectra et la liaison de données (L16) ont été en particulier améliorés. Ce qui permettra notamment au Rafale Marine de mettre en œuvre, dans un futur proche, deux nouvelles capacités offertes par le standard F3-R : le pod de désignation laser Talios, qui successeur du Damoclès, ainsi que le missile de supériorité aérienne Meteor, arme à longue portée (une centaine de km) couplée au RBE2 AESA

Après la 11F, les deux autres flottilles de chasse de l’aéronautique navale vont également voir leurs Rafale portés au même standard. Un passage prévu en 2020 pour la 17F et en 2021 pour la 12F.

Dans le cadre d’une évolution constante du Rafale, un prochain standard, le F4, est prévu pour 2025. Il devra répondre à la problématique du développement des concepts de déni d’accès. L’objectif est d’accroître les opérations en réseau grâce à une connectivité améliorée (nouvelles liaisons satellite et intra-patrouille, serveur de communication, radio logicielle) et d’accélérer le cycle de décision et d’engagement. Les capacités offensives comme défensives de l’avion face aux nouvelles menaces seront accrues. Le F4 comprendra une évolution de la motorisation ainsi que des capteurs et armements, avec notamment le missile Mica NG et l’Armement Air-Sol Modulaire (AASM) de 1000 kg.

La Marine nationale aligne à ce jour 41 Rafale Marine, un 42ème appareil, en fait le premier de série (M1) ayant été sorti de la flotte pour être employé à des fins d’expérimentations en vol de nouveaux équipements. Dans le cadre de la dernière commande en date de Rafale pour les forces armées françaises, il reste un appareil en version navalisée à livrer. Il devrait rejoindre l’aéronautique navale en 2022.