Le remorqueur Toulonnais V affrété par les lamaneurs brestois

Livrée au printemps 2019 par le constructeur néerlandais Damen, la dernière unité de la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (SNRTM) a quitté Toulon début novembre pour rejoindre la pointe Bretagne. Il est arrivé mardi à Quiberon après un transit au cours duquel il a fait escale à Cadix, en Espagne, puis à Saint-Jean-de-Luz. Appelé à rallier la cité du Ponant, le Toulonnais V est affrété pour une période d’un an par la Société coopérative des lamaneurs des ports de Brest et Roscoff.

