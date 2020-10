Le retour de Vindskip, le roulier propulsé par le vent apparent

Le projet date un peu, mais il vient de trouver un nouveau souffle avec l'entrée au capital de nouveaux investisseurs. Le Vindskip, bateau du vent en norvégien, est un concept développé par Terje Lade, rencontré en 2015 par Mer et Marine à Alesund, qui repose sur une propulsion hybride vent/GNL.

La révolution de son concept, c’est que, contrairement aux différents projets utilisant le vent « propulsif », il est basé sur le vent apparent. Celui-ci est la somme vectorielle du vent réel et du vent relatif, qui est créé par le propre mouvement du bateau. Il est à la base du principe des ailes d’avion ou des foils sur les voiliers de course : une forme aérodynamique permet de « récupérer » ce vent relatif pour le transformer en propulsion auxiliaire grâce à l’effet d’aspiration qu’il crée. Cette aspiration s’effectue dans le sens longitudinal de la marche du mobile. S’il y a des angles de vent plus favorables que d’autres, le vent relatif n’agit plus uniquement quand le navire se trouve face au vent ou vent arrière. Ce qui laisse davantage de possibilités que la voile de kite, qui ne fonctionne qu’à certaines allures de vent portant. Et, selon les calculs de Terje Lade, tout navire marchant à 16 nœuds, quel que soit son cap, génère une aspiration correspondant à 45% de sa vitesse. L'ingénieur avait sollicité Rolls-Royce pour développer le système propulsif GNL complémentaire, ainsi que la distribution électrique et le cruise control.

D'abord associé à Wallenius Wilhelmsen, le projet a vu l'arrivée, il y a quelques semaines, d'Høglund Marine Solutions qui a pris les deux tiers du capital de la société aux côtés du spécialiste de la propulsion Stadt.

