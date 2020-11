Le Rolldock Storm transportera le SNA Perle de Toulon à Cherbourg

Le navire semi-submersible néerlandais Rolldock Storm a été choisi pour convoyer le sous-marin nucléaire d’attaque Perle de Toulon à Cherbourg, a appris Mer et Marine de sources militaires. Gravement endommagé par un incendie le 12 juin dernier alors qu’il était en cale sèche dans le cadre d’un arrêt technique majeur, le SNA de la Marine nationale, jugé réparable, va être conduit à la pointe du Cotentin pour la première phase des travaux de remise en état, confiés à Naval Group. Sa partie avant (tranches Charly et Delta), ravagée lors du sinistre et irrécupérable, va être découpée et remplacée par la même section du Saphir, premier sous-marin de cette série à être retiré du service (il avait rejoint Cherbourg pour son désarmement à l’été 2019). La Perle doit ensuite revenir à l’automne 2021 à Toulon, où les travaux internes seront achevés et où Naval Group reprendra le cours de l'arrêt technique majeur, là où le chantier s’était arrêté le 12 juin. L’objectif est de remettre le sous-marin en service en 2023.

La Perle n’étant pas en mesure de rallier Cherbourg par ses propres moyens, il fallait…