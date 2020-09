Le salon Navexpo de Lorient reporté en 2021

Après avoir déjà reporté à deux reprises à cause de la crise sanitaire, les organisateurs du salon Navexpo International de Lorient, qui avait été renvoyé début octobre, ont finalement décidé d’annuler définitivement l’édition 2020. Ils expliquent leur décision ainsi : « Certes, notre événement, contrairement à d'autres, n'est pas concerné par la contrainte actuelle de jauge limitée à 5 000 personnes. Cependant, malgré les mesures sanitaires nécessaires que le salon prévoit de mettre en œuvre, nous constatons depuis ces derniers jours des annulations de la part d'entreprises exposantes françaises qui ne veulent faire prendre aucun risque à leur personnel ou qui sont contraints de réduire leurs frais à cause de la crise économique qui les impacte. Par ailleurs, des exposants internationaux sont aussi obligés d'annuler leur venue en France car ils sont soit soumis à une quarantaine de retour dans leurs pays, soit non autorisés à voyager en Europe. De plus, des acteurs du maritime nous informent aussi de leur décision de ne pas fréquenter actuellement les évènements type salons et conférences en tant que visiteurs afin de protéger leurs effectifs de tout risque de contamination. Enfin, étant donné le contexte sanitaire qui s'aggrave, le protocole sanitaire sur lequel nous travaillons déjà risque d'être encore plus exigeant dans les semaines à venir ce qui va très probablement dégrader les conditions de participation avec des mesures de distanciation et de circulation rendant la configuration du salon très contraignante. Ces différents paramètres générant par conséquent un évènement qui ne sera pas à la hauteur des attentes des exposants ni des visiteurs, nous jugeons donc qu'il est raisonnablement impossible d'organiser le salon cette année ».

La cinquième édition de Navexpo International, qui se tient habituellement au printemps, est donc reportée à l’année prochaine. Les nouvelles dates devraient être prochainement annoncées.