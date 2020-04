Le salon Navexpo de Lorient reporté à octobre

Initialement prévu en avril et déjà reporté une première fois à juin, le salon Navexpo International de Lorient glisse de nouveau. « Suite à l’évolution de cette crise sanitaire inédite et aux récentes mesures de sécurité prises par l’Etat, le report du salon en juin ne sera donc pas possible. Après réflexion, dans le cadre de ce contexte exceptionnel, nous décidons de reporter Navexpo 2020 », expliquent les organisateurs. Les dates du salon sont désormais fixées pour les 7, 8 et 9 octobre prochain. « Ces nouvelles dates arriveront cinq mois après le démarrage prévu du déconfinement, ce qui laisse présager un "retour à la normale". Ce rendez-vous de début octobre sera alors une opportunité majeure pour relancer sur trois jours, en un seul lieu, les affaires et les projets des professionnels du maritime ».

Unique salon maritime professionnel français proposant une exposition à flot, Navexpo a accueilli l’an dernier 138 exposants et près de 4000 visiteurs sur le port de Lorient La Base.

