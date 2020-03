Le salon Navexpo maintenu

Alors que le coronavirus a entrainé l’annulation de nombreux salons et expositions ces derniers jours, les organisateurs de Navexpo indiquent que l’évènement est bien maintenu du 1er au 3 avril à Lorient. Avec 4000 visiteurs attendus sur trois jours et une grande partie de la manifestation en plein air, Navexpo ne tombe pas sous le coup des interdictions de manifestations rassemblant plus de 5000 personnes dans un lieu confiné.

Unique salon maritime professionnel à flot organisé en France, Navexpo en est à sa cinquième édition. Cette année encore, une centaine d’exposants est attendue, ainsi que différents bateaux qui seront présentés au port de Lorient La Base.

L’un des deux nouveaux navires de Jifmar sera présent

Parmi ces navires qui seront exposés à flot et qui feront des démonstrations, plusieurs ont déjà confirmé leur présence, d'autres devant suivre dans les semaines qui viennent. Dernier participant confirmé en date, l’un des deux nouveaux catamarans du type Fast Crew Supplier (FSC) 2610 de Jifmar Offshore Services. Il y aura également deux unités du groupe LHD, le crew boat JLD Maëy et le nouveau remorqueur de l’armement ligérien, le JLD Ambre. Efinor Sea Cleaner sera quant à lui présent avec son tout nouveau bateau de dépollution à propulsion électrique, alors que le chantier néerlandais Tideman Boats, un autre habitué du salon, viendra avec l’un de ses navires à coque « indestructible », cette fois une unité de 10 mètres plus grande que celles exposées les années précédentes. Du côté des semi-rigides, deux embarcations de la nouvelle marque Galaxy seront là, de même que des Vanguard équipés de sièges de la société Seating Boat.

L’aspect international du salon va par ailleurs se développer avec, pour la première fois, la présence du constructeur néerlandais Damen et du nouveau chantier turc Nova Shipyard, qui sera lui-aussi exposant.

Une nouvelle conférence annoncée sur les travaux sous-marins

Alors que le thème phare des conférences de cette nouvelle édition de Navexpo sera l’innovation navale dans la transition énergétique, plusieurs réunions techniques seront proposées aux visiteurs. L’Association Française du Bateau Electrique, qui exposera au salon avec plusieurs de ses entreprises adhérentes, en tiendra une sur les dernières innovations en matière de bateaux professionnels électriques. Idem pour la société française NG3 qui parlera de son système de branchement à quai déployé en Norvège, alors que SNEF organisera aussi une conférence sur ses solutions hybrides. Une nouvelle conférence vient également d’être annoncée. Le SNETI (Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Immergés) exposera les évolutions règlementaires dans le domaine des travaux sous-marins, ce qui devrait attirer de nombreux professionnels du secteur.

Par ailleurs, deux containers de 40’ de Siemens, produisant de l’électricité à partir de GNL pour l’alimentation des navires au port, seront exposés sur le quai du salon Navexpo. Siemens tiendra aussi une conférence technique à ce sujet.

- Plus d'informations sur le site du salon Navexpo International