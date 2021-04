Le salon Navexpo reporté à juin 2022

Les organisateurs du salon Navexpo International de Lorient, qui devait se dérouler en juin, ont annoncé hier l’annulation de cette édition et son report à l’année prochaine. L’évènement est ainsi reprogrammé du 1er au 3 juin 2022 sur le Pôle naval du port de Lorient-Keroman. « Suite à une analyse attentive de l’évolution de la situation sanitaire en cours, des perspectives officielles encore très incertaines sur la reprise des évènements et d'après l’interdiction préfectorale toujours en vigueur de toutes organisations de salons, nous préférons annuler l’édition prévue au début du mois de juin prochain, période où la situation sanitaire risque malheureusement de ne pas être suffisamment améliorée. Nous décidons donc de reporter encore une fois la tenue de la 5è édition du salon Navexpo, mais cette fois-ci dans un an, afin de réunir les meilleures conditions d’organisation possibles et ainsi garantir un événement d’affaires à la hauteur des attentes de nos participants ».

Unique salon maritime professionnel en France comprenant une exposition de bateaux à flot, Navexpo est plus spécifiquement dédiés aux secteurs de la construction et de la réparation navale, des infrastructures portuaires et offshore, ainsi que des opérations maritimes et sous-marines. Cet évènement, qui s’était déroulé pour la première fois en 2016, a réuni lors de sa dernière édition, en 2019, 138 exposants et près de 4000 visiteurs. « Depuis plusieurs semaines, une belle dynamique s’était enclenchée avec de nouveaux exposants, de nombreux bateaux exposés à flot et un focus prévu avec notre partenaire l’Association Française du Bateau Electrique sur les innovations navales en matière de propulsion électrique, hybride et hydrogène. Un partenariat a aussi récemment été établi avec le GICAN dont le salon Navexpo est désormais adhérent, ainsi qu’avec le Campus de l’Industrie Navale et son Navire des Métiers. Cette dynamique va se poursuivre et s’étoffera avec de nouveaux projets dans les mois qui viennent afin de proposer un rendez-vous majeur en 2022 sur la façade Atlantique au Port de Lorient ».

- Plus d'informations sur le site du salon Navexpo International