Le salon Pro&Mer reporté au mois de novembre

Le salon Pro&Mer, qui devait ouvrir ses portes le 31 mars au palais des congrès de Lorient, est reporté en raison du coronavirus. Il est reporté au 3 novembre prochain. « Nos entreprises et structures de la filière mer ont le sens des responsabilités, c’est pourquoi et afin de ne pas mettre en risque la santé de nos visiteurs, de nos exposants et toutes les personnes investies pour faire de la 7ème édition de PRO&MER un nouveau succès, que BPN et ses partenaires ont décidé de reporter à la date du 3 NOVEMBRE 2020 PRO&MER. Ce report n’est en rien un « stop », c’est avec motivation que nous poursuivrons nos actions en faveurs de l’emploi », expliquent les organisateurs.

Concrètement toutes les offres d’emplois collectées à ce jour, seront mises en ligne sur le site de PRO&MER, afin qu’un large public puisse en prendre connaissance. « BPN et ses partenaires, mettront tout en œuvre pour faciliter les prises de contacts entre les employeurs et les candidats pour pourvoir à l’emploi ».