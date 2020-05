Le salon SMM repoussé à février 2021

L'annonce était prévisible, elle est tombée hier. Le salon SMM, une des plus grandes réunions maritimes mondiales dont Mer et Marine est partenaire, est repoussé à début février 2021. Il devait initialement se tenir du 8 au 11 septembre à Hambourg. L'Allemagne maintenant des restrictions de rassemblement strictes au mois jusqu'au 31 août, il était difficile d'imaginer la tenue de cet évènement qui rassemble plus de 2200 exposants et 50.000 visiteurs.

Les organisateurs se disent satisfaits d'avoir pu trouver un créneau dans le planning très chargé du centre de congrès Hamburg Messe qui accueille l'évènement. Cette édition exceptionnelle devrait avoir un format plus compact.