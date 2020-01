Le saoudien Jana commande un nouveau navire à Piriou

Le groupe Piriou vient d'enregistrer la commande de son 250ème bateau en aluminium. Elle émane du groupe pétrolier et gazier saoudien Jana et porte sur un navire de transport de personnel et de fret (FPSV - Fast Personnel and Supply Vessel) de 55 mètres, modèle déjà réalisé à une dizaine d'exemplaires pour différents opérateurs du secteur offshore. Ce client avait déjà commandé deux FPSV de plus petite taille, 41 mètres, les Jana 17 et Jana 18, livrés en 2017.

Cette nouvelle unité pour Jana va être comme les précédentes construite dans le chantier vietnamien de Piriou en vue d'une mise en service fin 2020. Doté d'une étrave droite et d'un système DP2, ce modèle peut transporter 60 personnes. Il dispose d'une capacité d'emport de 226 tonnes en pontée. Il est propulsé par quatre hydrojets de 2000 kW lui permettant d'atteindre la vitesse de 34 noeuds. Le navire travaillera dans la zone du golfe arabo-persique.

(© PIRIOU)