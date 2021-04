Norvège : le sauvetage de l'Eemslift Hendrika imminent

Le navire transporteur de colis lourds Eemslift Hendrika est à la dérive depuis lundi devant la côte ouest norvégienne. Son équipage a été évacué après que le navire soit devenu ingouvernable et a pris une gîte de plus de 30 degrés. Cette dernière pourrait être dûe à un ripage de cargaison dans les ponts inférieurs du navire et que la météo execrable, avec notamment des vagues de 15 mètres, n'a fait qu'empirer la situation. L'AQS Tor, un petit bateau de travail transporté en pontée, s'est désaisi et est passé à l'eau. Son propriétaire, le groupe de fermes de saumons Moen Marine, a…