Le second UNPAV des commandos marine italiens en essais

Destiné à la projection de forces spéciales, en particulier des nageurs de combat, le Tullio Tedeschi est actuellement en essais en vue de sa réception prévue le mois prochain par la marine italienne. Il s’agit du sistership de l’Angelo Cabrini, livré en juillet 2019.

Ces bateaux ultrarapides de 44 mètres de long pour 9 mètres de large ont été réalisés par le chantier Intermarine de Messine dans cadre du programme UNPAV (Unità Navale Polivalente Alta Velocità). Conçus pour pouvoir dépasser 30 nœuds (jusqu’à 50 selon certaines sources), ces unités de 185 tonnes réalisées en composite sont équipées de trois moteurs diesels MTU de 2000 kW chacun et trois hydrojets Kamewa. L'autonomie est donnée à 1500 milles à 16 noeuds. Armés par 9 membres d’équipage, les UNPAV peuvent accueillir 20 commandos avec leurs équipements (couchages et locaux dédiés notamment pour les plongeurs) avec une autonomie d’une dizaine de jours. Une rampe à l’arrière permet la mise en œuvre d’une embarcation semi-rigide de 7 mètres. Disposant de solides moyens de surveillance et de communication, ils sont dotés d’un canon télé-opéré de 12.7mm, de mitrailleuses Dillon et peuvent embarquer des lanceurs de missiles légers, comme le système antichar Spike LR.

En plus des opérations spéciales, l’Angelo Cabrini et le Tullio Tedeschi pourront effectuer des missions de contrôle et de surveillance, de protection de zones sensibles ainsi que de lutte contre les trafics illicites.