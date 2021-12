Le showroom virtuel au service des innovations et produits du secteur maritime

Face aux contraintes sanitaires, gardez le lien avec vos clients quoi qu’il arrive !

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a profondément modifié nos interactions professionnelles. Salons digitaux, réunions à distance, rendez-vous commerciaux par visioconférence… Ces pratiques s’ancrent dans la durée, avec le bouleversement des meetings professionnels et l’essor du télétravail. Comment disposer d’une solution qui soit exploitable en présentiel comme à distance, partout, pour tous ? Déployez votre showroom virtuel, un espace d’exposition en 3D personnalisé !

Show IT : votre espace de démo et d’exposition

Forte de plus de 10 années de collaboration avec les acteurs du secteur naval et industriel comme Naval Group, l’Ecole Nationale Supérieure Maritime ou Orano (nucléaire), SBS Interactive développe des solutions de réalité virtuelle et augmentée. Pour les besoins de ses clients, qui ont dû faire face à l’arrêt des salons et des rencontres professionnelles, SBS Interactive a créé « Show IT » : une formule d’espaces virtuels 3D sur gabarits, documentés et disponibles en quelques clics. Cet espace pratique et innovant permet de regrouper toute la documentation des produits ou savoir-faire de l’entreprise en un seul espace, éditable en toute autonomie par le client.

Naviguez au travers de votre showroom 3D telle une visite virtuelle à 360° ©SBS INTERACIVE

Un espace virtuel exploitable en physique ou à distance

Disposez en tous lieux et à tout moment d’une salle de démo pour vos produits, vos innovations, vos travaux ou expositions… Personnalisé avec vos éléments d’entreprise, enrichi avec vos contenus, cet espace haut de gamme dispose de multiples avantages :

- Documenté et interactif :

Intégrez à vos panneaux des contenus multimédias : photos, audios, vidéos, fichiers excel, powerpoint, pdf, liens internet ou extranet...

- Editable en toute autonomie :

Plus besoin de passer par le prestataire pour ajouter ou modifier les contenus, c'est rapide et efficace !

- Simple d’utilisation :

Vous accédez à votre showroom via un simple navigateur web. Le back-office est intuitif et facile à prendre en main : tout fonctionne par glisser-déposer pour enrichir vos panneaux d’exposition.

- Multi-supports :

Vous pouvez présenter votre showroom virtuel via lien internet, sur les réseaux sociaux, via pc ou smartphone en rendez-vous, mais aussi sur écran géant ou tablette tactile en salon...

- Réduction des coûts :

Le showroom est amortissable sur un nombre illimité de clients. L’expérience peut être installée dans vos différents points de vente, dans l'espace d'accueil de votre entreprise, ou embarquée chez vos commerciaux.

Pour toute information :

Contactez Simon Dubois, Directeur opérationnel : simon.dubois@sbs-interactive.fr - 06 83 87 30 47

Ou rendez-vous sur : https://www.show-it.fr/

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR SBS INTERACTIVE