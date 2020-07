Le Silver Origin fait une relève d’équipage au Havre avant de partir pour l'Equateur

Livré le 3 juin par le chantier néerlandais De Hoop, le nouveau navire d’expédition de Silversea Cruises conçu pour opérer aux Galápagos a fait une brève escale au Havre hier. Arrivé à 6 heures du matin, il est reparti dès 14 heures du port normand après avoir effectué une relève d’équipage autorisée par la préfecture. 49 marins étaient concernés par ce mouvement alors que le navire doit maintenant rejoindre l’Equateur. Il réalisera sa traversée transatlantique via Tenerife, aux Canaries, puis franchira le canal de Panama. Sa mise en service est prévue fin août si les conditions sanitaires et les voyages internationaux le permettent.

Le Silver Origin au Havre hier (© JACQUES THYEBAUT)

Unité de luxe, le Silver Origin mesure 101 mètres de long pour 11 mètres de large et affiche une jauge de 5800 GT. Battant pavillon équatorien, comme tous les navires exploités au départ de l’archipel, il sera doté de 51 suites de 30 à 160 m², toutes dotées d’un balcon ou d’une terrasse, pour une capacité de 100 passagers (le maximum autorisé par les autorités équatoriennes pour les navires exploités aux Galápagos) servis par 90 membres d’équipage. Capable d’atteindre la vitesse de 14 nœuds, le navire est équipé de plusieurs salons et bars, dont un observatoire, un restaurant principal et un grill extérieur, ainsi qu'un Spa. Il embarquera huit Zodiac et dix kayaks pour les excursions.

