Cherbourg : le SNA Perle à bon port

Après 8 jours de transit depuis Toulon, le navire semi-submersible Rolldock Storm est arrivé dans l’après-midi du 18 décembre en rade de Cherbourg. Transportant le sous-marin nucléaire d’attaque Perle, le navire s’est amarré dans le port civil, au quai des Flamands. Victime d’un grave incendie le 12 juin dernier alors qu’il était en cale sèche à Toulon, le SNA de la Marine nationale vient à la pointe du Cotentin dans le cadre de sa réparation. Sa partie avant, ravagée par les flammes, va être découpée et remplacée par celle du Saphir, retiré du service à l’été 2019 et qui est depuis en attente à Cherbourg. Remise en situation de flottabilité, la Perle va être débarquée du Rolldock Storm puis, début janvier, conduite vers le port militaire où Naval Group va la prendre en charge.

Le Rolldock Storm arrivant à Cherbourg le 18 décembre (© MARINE NATIONALE - NICOLAS FERNANDEZ)

Le Rolldock Storm accostant au quai des Flamands (© MARINE NATIONALE - LUMIR LUGUE)

Le Rolldock Storm à quai au port de commerce de Cherbourg (© MARINE NATIONALE - PHILIPPE DESPLAT)

Si tout se passe comme prévu, le sous-marin sera rembarqué sur un navire semi-submersible de l’armement néerlandais Rolldock en octobre 2021, afin d’être ramené à Toulon où son ultime arrêt technique majeur reprendra. La remise en service de la Perle est à ce stade prévue en 2023.

La Perle a pour mémoire été embarquée le 7 décembre à bord du Rolldock Storm, qui avait immergé sa cale à quai dans la zone des bassins Vauban. Le navire et son précieux colis avaient quitté la base navale varoise le 10 décembre pour rejoindre Cherbourg, la Marine nationale mettant en place un important dispositif de surveillance et de protection pour ce transit. Avec notamment une escorte et à bord du Rolldock Storm une Equipe de Défense et d' Interdiction Maritime (EDIM) des fusiliers-marins.

La Perle lors de son embarquement à Toulon le 7 décembre (© MARINE NATIONALE - ENZO LEMESLE)

