Le SNA Perle de retour à Toulon

Dix mois et demi après son départ pour Cherbourg afin d’y être réparé, le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Perle a retrouvé Toulon le dimanche 31 octobre. Comme pour le voyage aller, en décembre 2020, le transport de retour a été assuré par le Rolldock Storm, dans la cale duquel le SNA a été installé. Le navire semi-submersible et son précieux colis avaient quitté la pointe du Cotentin le 25 octobre, leur transit étant placé sous haute surveillance par la Marine nationale. Après avoir passé la nuit aux appontements Milhaud, le Rolldock Storm est entré hier en fin de matinée dans les bassins Vauban en vue de débarquer la Perle, cela dans des conditions météo peu favorables avec de la pluie et du vent.

