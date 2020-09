Quels moyens pour ramener le SNA Perle à Cherbourg ?

Pour y être réparé ou démantelé, le sous-marin nucléaire d’attaque Perle, victime d’un grave incendie à Toulon le 12 juin dernier, va revenir à Cherbourg, où il a été construit il y a près de trente ans. Florence Parly a officialisé ce transfert dans une interview parue le 28 septembre chez nos confrères du Parisien : « Il va être déplacé jusqu'à Cherbourg pour achever l'expertise et nous permettre de décider, d'ici quelques semaines, s'il faut investir pour le réparer ou envisager une solution de remplacement », a indiqué la ministre des Armées.

Les marins-pompiers luttant contre l'incendie le 12 juin dernier (© MARINE NATIONALE - THIBAUT CLAISSE)

Après le sinistre (© MARINE NATIONALE - BENOIT EMILE)

Aucune date n’est encore fixée pour le départ du SNA de Toulon mais une chose est sûre : ce convoyage va constituer une opération inédite pour la Marine nationale. Car le bâtiment, dont la partie avant a été ravagée par les flammes alors qu’il se trouvait en arrêt technique majeur (sans combustible dans son réacteur nucléaire), n’est non seulement pas en mesure de rejoindre seul la pointe du Cotentin, mais pas non plus en remorque. Il va donc falloir le poser sur un moyen de transport pour lui permettre de rejoindre Cherbourg, après un long transit à travers la Méditerranée, le golfe de Gascogne et la Manche, cela au début de la saison hivernale, ce qui ne simplifie pas les choses.

Ne disposant pas des moyens nécessaires à une telle opération, pas plus que Naval Group en charge de l’entretien et de la réparation des SNA français, il va falloir recourir à des prestataires extérieurs spécialisés dans le transport de colis lourds. Avec dans le cas présent un sous-marin de 73.6 mètres de long pour 7.6 mètres de diamètre et une masse d'environ 2000 tonnes. Plusieurs options sont techniquement possibles. D’abord, le recours à une barge sur laquelle le sous-marin serait posé, soit par de puissants moyens de levage, soit par échouement dans une cale sèche. Une solution qui parait compliquée puisque la base navale de Toulon ne dispose pas de grues suffisamment puissantes, et qu’il parait délicat d’entreprendre à cette saison le périple vers le Cotentin sur une simple barge tractée par des remorqueurs. Idem pour l’option d’une barge semi-submersible, les engins de ce type étant relativement peu nombreux en Europe et qui posent le même problème de devoir être remorqués. Troisième cas possible : le recours à un navire de type transporteur de colis lourds équipé de grues capables de soulever la Perle pour la poser en pontée ou en cale. C’est ce qui avait été fait en octobre 2011, à Brest, pour l'Ouessant, lorsque l’ancien sous-marin français (67.7 mètres pour moins de 1500 tonnes) avait été expédié en Malaisie pour y être transformé en musée.

L’ancien bâtiment de la Marine nationale, qui avait servi à la formation des premiers sous-mariniers malaisiens, avait été positionné sur un ber spécifique et chargé dans la cale du Fairpartner, un cargo de 144 mètres de long pour 26.6 de large de la compagnie néerlandaise Jumbo Shipping. Le navire avait assuré lui-même la manutention grâce à ses deux grues offrant une capacité de levage combinée de 1800 tonnes. Reste qu’avec la Perle, le problème est de savoir quelle est la capacité de résistance de la partie avant du sous-marin, sur laquelle il faudra logiquement faire peser le moins de contraintes possible, ce qui est complexe avec un grutage.

Reste alors la solution du navire semi-submersible, et plutôt une unité à francs bords qu’à pont plat, qui présente l’avantage de pouvoir immerger sa cale, y faire entrer le bateau à convoyer puis le mettre au sec, les parois latérales protégeant le colis à transporter. Et dans le cas de la Perle, ces parois permettent aussi des saisinages latéraux sur une coque cylindrique forcément plus compliquée à sécuriser pour un tel transit.

Exemple de navire semi-submersible (© EMMANUEL BONICI)

Exemple de navire semi-submersible ballasté (© EMMANUEL BONICI)

Exemple de navire semi-submersible chargeant un bateau de croisière de 110 mètres de long pour 11 mètres de large (© EMMANUEL BONICI)

Autre atout du navire, qui est donc plus sûr qu’une barge (dont le coût est justement plus élevé en termes d’assurances), il est plus rapide et peut accélérer en cas de dégradation des conditions météorologiques pour éviter une dépression ou se mettre rapidement à l’abri.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le SNA Perle, ici en 2017 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)