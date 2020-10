Le SNA Suffren bon pour livraison après ses tirs de qualification

Si sa construction a connu trois ans de retard, ses essais auront été menés tambour battant et malgré la crise sanitaire s’achèvent six mois seulement après sa première sortie en mer. Le Suffren, tête de série des six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) français du programme Barracuda, a achevé ses tests avec des campagnes de tirs des trois types d’armes qu’il pourra mettre en œuvre : torpille lourde F21, missile antinavire Exocet SM39 et missile de croisière naval (MdCN).

Après les essais de plateforme en Manche, Atlantique puis Méditerranée, les campagnes de tirs avaient débuté à la fin de l’été avec la nouvelle F21, comme nous l’indiquions le 10 septembre. Une étape sensible puisqu’il s’agit d’une arme de nouvelle génération, produite par Naval Group et destinée à remplacer la F17 Mod2. Une torpille qui n’est pas encore entrée en service sur les autres sous-marins français (SNLE du type Le Triomphant et SNA du type Rubis). Plusieurs tirs de F21 ont été réalisés par le Suffren.

F21 (© NAVAL GROUP)

Moins « redouté » vint ensuite le premier tir d’un missile antinavire à changement de milieu SM39, une arme bien connue de la sous-marinade française puisqu’elle équipe de longue date ses bateaux noirs (Rubis, Triomphant et avant eux les anciens Agosta), en témoignent les seules images d'archives, des photos argentiques, qui montrent des tirs de ce missile à changement de milieu. Un seul tir d’Exocet, réalisé au large du centre d’essais de la Direction Générale de l’Armement (DGA) de l’île du Levant, fut nécessaire pour qualifier le SM39 sur le nouveau SNA de la Marine nationale.

Image d'archives d'un tir de SM39 (© MBDA)

Puis est arrivé l’un des moments les plus attendus de ces essais avec le tout premier lancement depuis un sous-marin du nouveau missile de croisière développé par MBDA. Comme pour l’Exocet, le MdCN dans sa version tirée depuis un sous-marin est un engin encapsulé expulsé en plongée d’un tube lance-torpille et qui se libère de son enveloppe une fois arrivé à la surface.

Le MdCN est tiré depuis un sous-marin en plongée dans une capsule dont il s'éjecte à la surface (© NAVAL GROUP)

Cette arme, dont sont déjà dotées six frégates multi-missions (FREMM) de la Marine nationale, permet de traiter des cibles terrestres durcies avec une portée d’environ un millier de kilomètres. La France devient ainsi le second pays européen à disposer de cette capacité sur sous-marins après la Royal Navy, dont les SNA sont équipés du Tomahawk américain (la marine française est en revanche la seule d’Europe à mettre en œuvre des missiles de croisière sur bâtiments de surface). Embarquée sur des bâtiments de combat positionnés, de façon prolongée, à distance de sécurité dans les eaux internationales, ostensiblement (frégates) ou discrètement (sous-marins), le MdCN est adapté à des missions de destruction d’infrastructures de haute valeur stratégique. Ce qui en fait aussi un outil diplomatique, et de dissuasion.

Tir de MdCN depuis une FREMM (© MARINE NATIONALE - L. BERNARDIN)

Alors que les tirs de F21 et de SM39 sont intervenus en Méditerranée, le Suffren est revenu en Atlantique pour celui du MdCN. Le tir s'est déroulé le 20 octobre au large du centre DGA Essais de Missiles de Biscarosse, dans les Landes. Là aussi, un seul lancement a eu lieu, et il a été concluant, sachant que cette version du MdCN a déjà fait l'objet de plusieurs tirs de développement à partir d'installations sous-marines.

L'un des tirs de développement (ici en 2012) réalisés avec la version sous-marine du MdCN (© DGA)

« Préparé par les équipes de la DGA, de la Marine nationale et des industriels MBDA et Naval Group, ce tir d’essai du missile de croisière naval MdCN est le dernier jalon d’une série d’essais qui a permis de vérifier le bon fonctionnement des armes et, plus globalement, du système de combat du Suffren », indique le ministère des Armées.

A l’issue de ces campagnes de tirs, le Suffren va être entièrement qualifié par la DGA, ouvrant la voie à sa réception et sa livraison dans la foulée à la Marine nationale. Ce qui est selon nos informations prévu tout prochainement, normalement fin octobre/début novembre. Le nouveau SNA français poursuivra alors sa montée en puissance et l’entrainement de ses équipages. Il entreprendra dans les mois qui viennent son premier déploiement de longue durée, préalable à son admission au service actif, annoncée pour 2021.

(© BERNARD PREZELIN)

Pendant ce temps, la construction de ses sisterships se poursuit sur le site Naval Group de Cherbourg. Second de la série, le Duguay-Trouin doit être livré en 2022. A suivre le Tourville, qui devrait rallier la Marine nationale en 2023 alors que le SNA suivant, le futur De Grasse, devrait le rejoindre en 2025. Puis ce sera au tour en 2027 et 2029 des futurs Rubis et Casabianca.

Longs de 99.5 mètres pour un diamètre de 8.8 mètres et un déplacement d’environ 5300 tonnes en plongée, les Suffren sont armés par 65 marins. Ils disposent de quatre tubes de 533 mm avec 20 armes en soute. Ils vont succéder aux six SNA de première génération, les Rubis, dont un premier exemplaire, le Saphir, a été retiré du service l’an dernier. Les autres le seront entre 2022 et 2029.

(© JEAN-CLAUDE BELLONNE)