Le SNA Suffren débute sa campagne de tirs

Etape cruciale dans les essais du nouveau sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) français, qui marque aussi la dernière ligne droite des tests à la mer débutés en avril dernier, le Suffren en est au stade des tirs de validation de ses armes. Mer et Marine a appris qu’ils avaient débuté la semaine dernière en Méditerranée avec la F21, toute nouvelle torpille lourde française qui succède à la F17 Mod2 équipant les sous-marins de la Marine nationale actuellement en service. Le Suffren inaugurera la mise en service de cette arme de nouvelle génération dont seront ensuite dotés les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) du type Le Triomphant et, probablement, les derniers SNA du type Rubis pour leurs ultimes années de carrière.

En plus de la F21, le Suffren va aussi réaliser deux tirs de missiles, l’un avec un Exocet SM39 antinavire, qui se déroulera au large du centre DGA Essais de Missiles du Levant, en Méditerranée, et l’autre avec un missile de croisière naval (MdCN) qui sera pour sa part conduit en Atlantique au large du site DGA EM de Biscarosse, dans les Landes. Prévus dans les semaines qui viennent, ces tirs de validation permettront de vérifier le bon fonctionnement des armes avec le bâtiment et son système de combat, puis les différentes phases de leur déploiement (sortie de tube, navigation sous-marine dans leur capsule, éjection de celle-ci une fois en surface, allumage du booster, vol…)

MdCN, SM39 et F21 constituent le trio d’armes que les nouveaux SNA du programme Barracuda mettront en œuvre au moyen de quatre tubes de 533mm. La capacité d’emport sera de 20 munitions (hors tubes). Le bâtiment sera également capable à terme de mouiller des mines et pourra embarquer derrière son massif un module amovible permettant de loger le matériel des forces spéciales, dont le nouveau propulseur sous-marin PSM3G des commandos marine.

Alors que les essais du Suffren se passent jusqu’ici « très bien » selon différentes sources, l’objectif est toujours que le bâtiment soit livré et opérationnel d’ici la fin de l’année. A l’issue d’un premier déploiement de longue durée, son admission au service actif est prévue en 2021.

Pendant ce temps, Naval Group poursuit la construction de ses cinq sisterships dans son établissement de Cherbourg. Second de la série, le Duguay-Trouin va voir prochainement sa coque épaisse fermée en vue d’une mise à l’eau fin 2021/début 2022 et d’une livraison en 2022. A suivre le Tourville, qui est en train de voir jour à côté du Duguay-Trouin et dont les anneaux sont en cours d’alignement. Il devrait rallier la Marine nationale en 2023 alors que le SNA suivant, le futur De Grasse, devrait le rejoindre en 2025. Puis ce sera au tour en 2027 et 2029 des Rubis et Casabianca.

