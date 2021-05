Le SNA Suffren débute son déploiement de longue durée

Livré en novembre dernier par Naval Group à la Marine nationale, le premier des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) français du programme Barracuda a débuté son déploiement de longue durée, a appris Mer et Marine. Le Suffren a ainsi quitté en fin de semaine dernière sa base de Toulon et a apparemment franchi depuis le détroit de Gibraltar pour rejoindre l’Atlantique. Les militaires se veulent évidemment discrets sur le…