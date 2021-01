Le Stena Embla repositionné sur la ligne Rosslare-Cherbourg

Initialement prévu pour rejoindre ses deux aînés sur la ligne Belfast-Liverpool, le troisième des nouveaux ferries du type E-Flexer de la compagnie Stena Line est finalement repositionné sur le service entre Rosslare et Cherbourg. C’est ce qu’a annoncé hier la compagnie. Le Stena Embla doit débuter sa première traversée vers la France ce jeudi soir, avec un départ prévu à 20h25 du port irlandais. Stena explique ce changement de programme par les effets du Brexit. Car du fait du retour des formalités administratives, de nombreux transporteurs préfèrent les liaisons directes entre l’Europe continentale et la République d’Irlande, alors que celle-ci était traditionnellement ravitaillée majoritairement par le landbridge, nom donné à la route logistique transitant par les ports britanniques. Alors que DFDS a ouvert une nouvelle ligne entre Dunkerque et l'Irlande, Stena avait pourtant prévu un regain de demande sur la liaison Cherbourg-Rosslare et annoncé en conséquence, le mois dernier, un doublement de ses capacités fret sur cette route. Mais cela n'a manifestement pas été suffisant.

Sistership des Stena Estrid et Stena Edda, livrés en novembre 2019 et janvier 2020 par les chantiers chinois CMI Jinling Weihai, le Stena Embla est entré en flotte au mois de décembre. Longs de 215 mètres pour une largeur de 28 mètres et une jauge de 41.670 GT, les E-Flexer comptent 3100 mètres linéaires de garages. Ils disposent de 175 cabines et peuvent accueillir 1000 passagers, 120 voitures et 210 pièces de fret.

