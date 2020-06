Le Teliri pose un câble pour relier La Réunion à l'Afrique du Sud

Le Teliri, navire câblier d'Elettra, filiale italienne d'Orange Marine, a entamé la pose du câble METISS (MElting poT Indiaoceanic Submarine System) qui va relier Madagascar, l'Ile Maurice et la Réunion à l'Afrique du Sud. Pour celà, il a effectué un long transit depuis Catane avant d'effectuer une escale de relève et de ravitaillement il y a quelques jours à la Réunion. La construction de ce câble de 3500 km de long et de 24.000 Gbits, ainsi que celle des répéteurs et des unités de branchement, a été réalise par ASN.

La pose est planifiée jusqu'au mois d'août. Initiative de la commission de l'océan Indien, ce câble servira à six opérateurs régionaux EMTEL, CANAL+ TELECOM, SFR, TELMA, ZEOP et CEB Fibernet.

Pour mémoire, la flotte d'Orange est constituée par sept navires. Quatre d'entre eux sont armés par Orange Marine sous pavillon français (Pierre de Fermat, Léon Thévenin, René Descartes et Raymond Croze); les trois autres par Elettra sous pavillon italien (Teliri et Antonio Meucci, ainsi que le nouveau navire de survey Urbano Monti).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

(© PATRICK SORBY)

(© PATRICK SORBY)

(© PATRICK SORBY)

(© PATRICK SORBY)