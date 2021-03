Le trafic reprend progressivement à Suez

Il y avait 422 navires en attente pour franchir le canal de Suez suite aux six jours de blocage consécutifs à l'échouement du porte-conteneurs Ever Given. Depuis le sauvetage de ce dernier et son remorquage vers la zone des lacs Amers dans la soirée de lundi, les convois ont repris. 193 navires doivent emprunter la voie d'eau vers le sud, 201 vers le nord et 43 étaient en zone d'attente des lacs. Il faudra, selon l'autorité du canal de Suez, trois à quatre jours pour que les navires immobilisés puissent tous être remis en route et que la situation revienne à la normale. L'Egypte aurait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour…