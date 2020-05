Le trimaran qui ne voulait pas mourir

C’est l’histoire d’un trimaran qui ne voulait pas disparaître. Retourné lors de la Jacques-Vabre 2017 et échoué sur une plage des Bahamas en 2019, après quinze mois de dérive en Atlantique, à l’envers, le trimaran Drekan Groupe (ex Whaou 2), pourrait rentrer à Brest en cargo.

Tout le monde le croyait disparu, disloqué, en mille morceaux dispersés dans l’océan. Son skipper avait perdu sa trace au large des Açores, en pleine Jacques-Vabre 2017 à cause d’une balise défectueuse. Mais après une traversée de quinze mois en Atlantique, le trimaran se posait sans encombre sur une plage paradisiaque des Bahamas. Même les rochers saillants, de part et d’autre de la langue de sable, le laissaient passer.

Lorsqu’Éric Defert et Christopher Pratt chavirent en pleine Jacques-Vabre, ils pensent avant tout à sauver leur vie. Bloqué sous le trampoline, Christopher est à deux doigts d’y laisser sa peau.

Sous le choc, les deux marins sont récupérés par un cargo et abandonnent la coque retournée de leur trimaran de course de 15 m. Sa balise n’émet pas. Le trimaran disparaît des radars.

« Je crois que j’ai vu ton bateau »

Quinze mois plus tard, le skipper est réveillé en pleine nuit par une connaissance. « Éric, je crois que j’ai vu ton bateau sur Facebook. Il est sur une plage des Bahamas ». Oui, c’est bien lui, échoué, toujours retourné et sans mât sur une plage exposée d’une petite île des Bahamas. Il lui faut cinq mois pour organiser une première opération de récupération (juillet 2019). Tout d’abord, le remorquer à l’envers de l’autre côté de l’île (sous le vent). Puis, avec des sacs de sable pelletés à la force des bras, engager l’improbable redressement, à deux, avec l’aide d’un local, son canot à moteur et des moyens de fortune. Ils bataillent pendant dix jours sur ce bout d’île isolé. Le gars dort sur son hors-bord, Éric à même la plage façon « Koh Lanta ». Ils charrient des tonnes de sable pour couler un flotteur et faire basculer la plateforme de 15 m de long pour 15 m de large.

Après dix jours de lutte, Éric doit rentrer en Bretagne. Son contact poursuit le boulot. À son arrivée à Paris, son téléphone sonne : le trimaran est à l’endroit et n’a apparemment pas souffert de la manip. Il est au mouillage, à l’abri.

Pas de dégâts structurels apparents

Pourquoi s’acharner à récupérer une plateforme restée plus de deux ans à l’abandon ? « D’abord, je ne voulais pas laisser de déchet sur cette petite île paradisiaque. Il en va de notre responsabilité de marin de récupérer ce que l’on casse. En l’examinant sur place, on s’est rendu compte que si la plateforme avait un peu souffert, elle ne semblait pas altérée structurellement », précise Éric. « Ce bateau est une référence dans le milieu, les Multi 50 se font rares sur le marché et un nouveau coûte aujourd’hui plus de deux millions d’euros ».

L’examen de la coque centrale et des flotteurs n’ont pas décelé de dégâts importants. Il y a bien quelques enfoncements, dus au chavirage et à la perte du gréement, mais apparemment pas de travaux structurels importants. « Nous devrions être en mesure de le remettre à l’eau pour 400 000 à 500 000 € », estime le navigateur.

Le faire redémarrer à Brest

Reste à boucler un premier financement pour le ramener. « Il y a un cargo qui passe dans le coin au début du mois de juin, c’est rare, et il a la grue qui lui permet de le charger en pontée. L’armateur demande 50 000 € et se dit prêt à venir le poser à Brest. J’ai un peu plus de 10 000 €. On fait appel aux bonnes volontés pour le ramener et le faire redémarrer à Brest ». L’objectif est de l’aligner à la Jacques-Vabre 2021 et de l’utiliser dans le programme Iodysséus ».

Un article de la rédaction du Télégramme