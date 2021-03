Le troisième PPA italien sort du chantier de Riva Trigoso

Le Raimondo Montecuccoli, troisième des sept nouveaux Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) de la marine italienne, a été officiellement « lancé » le 13 mars au chantier Fincantieri de Riva Trigoso. Il a été ensuite transféré sur la barge Atlante en vue de son transfert vers le site de Muggiano, dans la baie de la Spezia, en vue de sa mise à l’eau et de son achèvement. Il y est arrivé le 18 mars. Prévu pour entrer en service en 2023 au sein de la Marina militare, le Raimondo Montecuccoli suit les deux premières unités du programme PPA, les Paolo Thaon di Revel et Francesco Morosini, mis à l’eau en 2019 et 2020 et qui en sont actuellement au stade des essais.

Arrivée en baie de la Spezia (© GIORGIO ARRA)

…