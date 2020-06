Le TSM Kermor convoie le Bac 24 entre Saint-Nazaire et Rouen

Le nouveau bac de la Seine a quitté hier soir l’estuaire de la Loire pour rejoindre la Normandie. Construit par Merré, le Bac 24 a été pris en charge par le remorqueur TSM Kermor de l’armement Thomas Services Maritimes. Le convoi doit arriver à Rouen dans la journée du 27 juin.

Le Bac 24 quittant saint-Nazaire avec le TSM Kermor hier (© BERNARD BIGER)

Le Bac 24 quittant saint-Nazaire avec le TSM Kermor hier (© BERNARD BIGER)

Le Bac 24, qui a déjà réalisé une bonne partie de ses essais en Loire, notamment des chargements et déchargement de camions au Pellerin, où une ligne de bac est exploitée, assurera la liaison entre Quilleboeuf et Port-Jérôme. Il y sera testé avant sa livraison et sa mise en service, prévues en juillet.

Commandé par le Conseil départemental de la Seine-Maritime et conçu par le bureau d’architecture Ship ST, ce transbordeur mesure 66 mètres de long, dont 40 pour le flotteur, avec une coque en acier et une superstructure en alumium. Equipé de quatre moteurs diesels Cummuns QSL9 et quatre hydrojets Schottel, il pourra accueillir 145 passagers, 27 voitures et 2 poids-lourds.

Le Bac 24 lors de ses essais en mai © BERNARD BIGER)

Cette nouvelle unité vient s’ajouter aux précédents bacs réalisés par Merré. Le chantier ligérien a notamment produit précédemment le bac sénégalais Seydhou puis le Barcarin V pour le Rhône. Ses deux dernières réalisations sur ce marché étaient les Lola et Ile Dumet, mises en service en 2012 et 2013 sur la Loire.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.