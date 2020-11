Le vieil Expedition a rejoint Toulon

Cela faisait longtemps que cet ancien ferry presque quinquagénaire, qui fut notamment exploité sur les lignes transmanche et a été converti en navire de croisière polaire en 2008, n’avait pas touché la France. Le 10 novembre, l’Expedition est entré dans la rade de Toulon pour aller s’amarrer au quai des CNIM, à La Seyne-sur-Mer. Si un certain nombre de paquebots, du fait de l’arrêt des croisières en raison de la pandémie, ont trouvé refuge ces derniers mois dans le port varois dans l’attente de jours meilleurs, la venue de ce navire constitue une réelle surprise. Car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas habitué aux eaux chaudes de la Méditerranée, partageant depuis plus d’une décennie le plus clair de son temps entre l’Amérique latine et l’Antarctique, ainsi que le cercle polaire arctique.

L'Expedition arrivant à Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

L'Expedition arrivant à Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

…