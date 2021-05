Le Viking Glory finalement livré début 2022

Il aurait dû entrer en service début 2021. Ce sera finalement début 2022 que le ferry Viking Glory sera aligné par Viking Line sur la rotation entre Turku, l'archipel d'Åland et Stockholm. Actuellement en construction dans les chantiers chinois Xiamen Shipbuilding Industries Co, le Viking Glory mesurera 222.6 mètres de long et affichera une jauge de 63.800 GT, ce qui en fera l’un des plus grands ferries exploités en Europe. Armé par environ 200 membres d’équipage, il pourra accueillir…