Grain de Sail 2 va être construit chez Piriou

L’entreprise morlaisienne Grain de Sail a signé, en marge du One Ocean Summit, à Brest, vendredi 11 février, avec les chantiers Piriou pour la construction de son deuxième voilier-cargo, a appris Mer et Marine. Grain de Sail a fait appel à d’autres entreprises bretonnes puisque les lorientais L20naval (architecture navale) et Lorima (gréement, en sous-traitance de Piriou) accompagnent le projet Grain de Sail 2 qui sera deux fois plus grand que son aîné.

Des études approfondies de design détaillé vont démarrer. Elles doivent durer quelques mois avant de lancer la construction du navire en aluminium au chantier Piriou d’Hô Chi …