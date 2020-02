Le Wind Of Pride, nouveau navire de Louis Dreyfus Armateurs (LDA), est entré en service et a été affecté à « des missions spots », selon le groupe. Achat d’opportunité lors de la vente des actifs de Toisa Offshore, l’ex-Toisa Voyager était apparu dans sa nouvelle livrée, sur la base de LD Travocéan de Dunkerque, en septembre dernier.

Depuis, le navire polyvalent et multi-services, dédié notamment au marché des énergies marines, n’a pas de contrat de long terme, mais, en plus d’autres petits contrats, « il a travaillé notamment sur le futur champ éolien de Saint-Nazaire » pour une mission de survey, en fin d’année dernière. Pour mémoire, LD Travocean, filiale de LDA, a signé en septembre 2019 un contrat avec EDF Renouvelables et Enbridge pour le câblage interéolien du futur parc de 480 MW qui va être installé sur le banc de Guérande.

« On a des réflexions plus stratégiques sur l’utilisation qu’on en fera à long terme, même si un petit bateau comme ça au spot, ce n’est pas inintéressant, cela permet d’avoir des moyens nautiques de disponibles », indique-t-on chez LDA. Ce supply construit en Chine mesure 80 mètres de long, pour 18 de large et affiche un port en lourd de 3500 tonnes.