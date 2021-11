Le Wonder of the Seas est arrivé à Marseille

Parti de Saint-Nazaire vendredi dernier, le plus grand paquebot du monde est arrivé hier, à la mi-journée, dans les bassins phocéens, après un rapide transit via le détroit de Gilbraltar au cours duquel il a dépassé la vitesse de 23.5 noeuds. Reçu par Chantier Naval de Marseille, le Wonder of the Seas a pris place dans la forme 10, où il va rester à flot. Livré le 29 octobre à l’armateur américain Royal Caribbean par les Chantiers de l’Atlantique, le navire hiverne à Marseille en attendant sa mise en service aux Etats-Unis, avec une première croisière commerciale prévue début mars au départ de Fort Lauderdale, en Floride. Il ne pouvait attendre jusque là à Saint-Nazaire, qui avait besoin du bassin C où le navire stationnait pour d’autres opérations, notamment l’armement à flot du paquebot MSC World Europa, qui sera mis à l’eau début décembre. Dans le port phocéen, Royal Caribbean poursuivra dans les semaines qui viennent l’aménagement du navire.

A son arrivée à Marseille, le Wonder of the Seas a été accueilli par les jets d'eau des remorqeurs Mistral 8 et Mistral 9 de Boluda, qui ont accompagné le mastodonte mais ne l'ont pas aidé dans sa manoeuvre. Il a évité dans les bassins et est entré dans la forme 10 par ses propres moyens, accostant bord à quai avec le soutien des lam…